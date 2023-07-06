Колосков: «Фернандесу надо заканчивать с футболом, про «Зенит» речи идти не может»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказался относительно перехода защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Зачем сейчас нужен Фернандес? Тем более, в «Зените»? Ему надо заканчивать с футболом. Про «Зенит» даже речи идти не может», - рассказал Колосков в интервью журналисту «Спорт-Экспресса».

В прессе утром появилась информация, что Марио провел успешные переговоры с руководством «Зенита». Стороны якобы согласовали контракт на два года. Заработная плата защитника в стане «сине-бело-голубых» составит 2,5 миллиона евро.

В России защитник известен по выступлениям за ЦСКА. Цвета «армейцев» он защищал с 2012 по 2022 год.