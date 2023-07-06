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Пономарёв: «Зенит» покупает Марио для пиара, и Семак посадит его на лавку» эксклюзив

06 Июля 2023 • 13:52 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе бывшего защитника «армейцев» Марио Фернандеса в «Зенит».

- Как отнеслись к такой новости?

- Для меня новость хорошая, потому что это не защитник. Я был категорически против его возвращения в ЦСКА. У «армейцев» и так хорошая оборона. А Фернандес уже никакой. Он никто как защитник. Играет на поле свободного художника. Это для дешевой публики, которой нравится, что он в атаке, что забивает. Но то, что он в обороне пропускает, они не видят. Его же не зря не пригласили в сборную Бразилии. Они знают, что это за игрок. Тем более в «Интернасьонале» Марио провел всего пять матчей за сезон. Он же не Месси или Роналду, чтобы все время быть в хорошей форме.

- То есть вы не верите, что Фернандес способен помочь ЦСКА или «Зениту»?

- Ну что вы! В наше время, если я не играл за основной состав, то выступал за дублирующий. Сиди и жди, когда кто-то из партнеров плохо сыграет. А сейчас и болеют, и лечатся, и все равно попадают в основной состав. А так я доволен, что его не будет в ЦСКА. Он не нужен команде.

- Не считаете Фернандеса предателем? Перед уходом он ведь говорил, что если и вернется, то только в ЦСКА.

- Да нет. Это раньше считалось предательством покидать свой клуб и переходить к принципиальному сопернику. А сейчас такого нет.

- Но получается, что ЦСКА вел с ним переговоры о возвращении, а Фернандес прельстился деньгами «Зенита».

- Да ради бога. Пусть попробует себя в Питере.

- Футболисту 32 года. Сколько еще он может поиграть на высоком уровне?

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- Да нисколько. Помяните мое слово, в «Зените» в этом сезоне он не будет играть в основном составе.

- Тогда зачем его покупают?

- Не знаю. Может, Семаку подсказали высокопоставленные люди из «Газпрома». Захотели купить Марио для пиара, или подумали, что больше зрителей придет на стадион посмотреть на него. А по факту Семак посадит его на лавку и не будет виноват. На себя бы он такую ответственность не взял.

- Не перебор ли с бразильцами в «Зените»?

- У него же российское гражданство.

- Но и бразильское.

- Но он все равно считается россиянином. Значит, все нормально.

- Ему не потребуется много времени на адаптацию?

- Никакой адаптации ему не надо. Это в советское время она была нужна, а сейчас нет. Такое время. Посмотрите, футболист выходит на поле с уложенной прической и с ней же уходит после матча. А мы в своем время после игры падали под душем, потому что такая сумасшедшая нагрузка была.

Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Марио Фернандес Владимир Пономарёв
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