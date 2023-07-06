Алексей Березуцкий оценил трансфер Фернандеса в «Зенит»

Экс-футболист московского ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал новость о возможном переходе Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Марио Фернандес переходит в «Зенит»? Ну, хорошо», - передает слова Алексея «Спорт-Экспресс».

Фернандес выступал за «армейский» коллектив с 2012 по 2022 год. Затем он временно приостановил карьеру. Зимой защитник перебрался в бразильский «Интернасьонал», за который сыграл пять матчей.

С «Зенитом», по данным СМИ, Марио согласовал двухлетний трудовой договор. В петербургском клубе заработная плата защитника составит 2,5 миллиона евро.