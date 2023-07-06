​«Спартак» отказался от Марио Фернандеса – известны причины

Всё идёт к тому, что после десяти лет в ЦСКА защитник Марио Фернандес переберётся в «Зенит». При этом агенты 32-летнего футболиста в ходе переговоров с ЦСКА о возможном возвращении предлагали услуги игрока и другим статусным клубам Российской премьер-лиги – «Спартаку», «Локомотиву» и «Динамо». Об этом информирует телеграм-канал «Первый спорт».

Тройка клубов из Москвы отказались от Марио Фернандеса по нескольким причинам. Во-первых, в нынешних реалиях требования игрока по зарплате были оценены как завышенные. Во-вторых, защитнику уже за 30 – осенью он отпразднует 33-й день рождения. В-третьих, клубы не захотели «красть» Фернандеса у ЦСКА.

В этой тройке клубов, конечно, выделяется «Спартак». Если бы Фернандес после десяти лет в ЦСКА перешёл бы в «Спартак», это было бы что-то невероятное.

Ранее была названа сумма, которую заплатит «Зенит» за переход Марио Фернандеса.