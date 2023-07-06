Мостовой - о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Как же честь и совесть?»

Экс-игрок сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой высказался о назревающем трансфере защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Зенит» предложил больше денег Марио, чем ЦСКА? А как же флаг, честь и совесть? Он же говорил, что вернётся только в ЦСКА! Сейчас кипиш будет приличный», - приводит слова эксперта издание «Чемпионат».

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что Фернандес договорился с петербургским клубом о подписании двухлетнего трудового соглашения с окладом в размере 2,5 миллиона евро.

За московский ЦСКА Марио выступал с 2012 по 2022 год.