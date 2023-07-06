Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рябчук выбирает между «Спартаком» и клубом из Франции эксклюзив

06 Июля 2023 • 13:35 Комментировать

Левый защитник сборной Молдовы Олег Рябчук может покинуть «Олимпиакос» в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 25-летний футболист выбирает между «Спартаком» и клубом из Франции. О каком французском клубе идёт речь, наш источник не сообщил.

Что касается итальянской «Болоньи», то этому клубу Рябчук не интересен, несмотря на появившиеся слухи.

Напомним, что «Спартаку» нужен новый левый защитник после того, как серьёзную травму колена в расположении молодёжной сборной Португалии получил Томаш Тавареш.

Портал transfermarkt оценивает Олега Рябчука в 4 миллиона евро. 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Болонья Спартак Москва Олег Рябчук трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
14:47 · Россия. Премьер-лига
Колыванов не считает возможный переход Марио Фернандеса в «Зенит» предательством
14:43 · Россия. Премьер-лига
​Петржела – о Марио Фернандесе: «Поддался деньгам «Зенита»
14:37 · Россия. Премьер-лига
​Агент Вендела отреагировал на информацию о договорённости с «Галатасараем»
14:31 · Россия. Премьер-лига
​Почему Марио Фернандеса обвинили в предательстве ЦСКА
14:29 · Россия. Премьер-лига
Вратарь «Динамо» Шунин рассказал, в чём Йоканович отличается от Шварца
14:23 · Россия. Премьер-лига
​Стало известно, когда Фернандес приедет в Санкт-Петербург
14:07 · Россия. Премьер-лига
Агент Вагнера Лава заявил, что его клиент никогда не перешёл бы в «Зенит»
13:58 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес не сыграет за «Зенит» против ЦСКА в Суперкубке
13:55 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Фернандесу надо заканчивать с футболом, про «Зенит» речи идти не может»
13:49 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий оценил трансфер Фернандеса в «Зенит»
13:47 · Россия. Премьер-лига
Агент Селюк: «Не могу понять, зачем Фернандес нужен «Зениту»
13:41 · Россия. Премьер-лига
Мостовой - о переходе Фернандеса в «Зенит»: «Как же честь и совесть?»
13:30 · Россия. Премьер-лига
​Уткин назвал самый смешной момент в истории с переходом Марио Фернандеса в «Зенит»
13:26 · Россия. Премьер-лига
​Марио Фернандес в 2021 году: «Я бы не пошёл в «Зенит» 1
13:25 · Россия. Премьер-лига
Масалитин: «Переход Фернандеса в «Зенит» - предательство ЦСКА»
Все новости
Рекомендуем