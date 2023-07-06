Левый защитник сборной Молдовы Олег Рябчук может покинуть «Олимпиакос» в летнее трансферное окно. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», 25-летний футболист выбирает между «Спартаком» и клубом из Франции. О каком французском клубе идёт речь, наш источник не сообщил.

Что касается итальянской «Болоньи», то этому клубу Рябчук не интересен, несмотря на появившиеся слухи.

Напомним, что «Спартаку» нужен новый левый защитник после того, как серьёзную травму колена в расположении молодёжной сборной Португалии получил Томаш Тавареш.

Портал transfermarkt оценивает Олега Рябчука в 4 миллиона евро.