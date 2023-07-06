В связи с назревающим переходом защитника Марио Фернандеса петербургский «Зенит» расстанется с одним из футболистов. Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», ряды «сине-бело-голубых» покинет хавбек Алексей Сутормин.

Сегодня, 6 июля, стало известно, что Фернандес договорился с «Зенитом» о подписании контракта на два года. Зарплата 32-летнего латераля составит 2,5 миллиона евро.

Сутормин выступает за петербургскую команду с лета 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2025 года. Его трансферный ценник – 1,8 миллиона евро.