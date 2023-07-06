​Уткин назвал самый смешной момент в истории с переходом Марио Фернандеса в «Зенит»

Марио Фернандес на протяжении десяти лет выступал за ЦСКА, но теперь, судя по всему, он будет играть за «Зенит». В ближайшее время питерский клуб должен подписать контракт с футболистом.

Известный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале выделил самый смешной, на его взгляд, момент в этой истории.

«Знаете, что самое смешное (как по мне) в истории с Марио Фернандесом? Один из самых молчаливых, нелюдимых и скрытных людей в российском футболе всё-таки наговорил когда-то лишнего!» - написал Уткин.

Как известно, в 2021 году Марио Фернандес говорил, что он не перешёл бы в «Зенит», даже если бы перестал быть нужен ЦСКА.

Марио Фернандесу 32 года. Футболист имеет паспорт России и провёл 33 матча за сборную страны.