​Марио Фернандес в 2021 году: «Я бы не пошёл в «Зенит»

Защитник Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Зенитом». При этом два года назад футболист уверял, что в России он будет выступать только за ЦСКА.

«Даже если бы руководство сказало, что я им больше не нужен, я бы не пошёл в «Зенит». В России ни в какой другой команде играть не буду», - говорил Фернандес sport24.

Тогда же Фернандес добавлял, что он даже не стал бы выслушивать предложения от других российских команд.

Отметим, что в ЦСКА Марио Фернандес провёл десять лет. Защитник имеет российское гражданство – он провёл 33 матча за сборную России.

Ранее появилась информация о том, сколько «Зенит» заплатит за трансфер 32-летнего Фернандеса.