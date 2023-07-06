Масалитин: «Переход Фернандеса в «Зенит» - предательство ЦСКА»

Экс-футболист ЦСКА Валерий Масалитин высказался об информации о потенциальном трансфере защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«В переход Марио в «Зенит» не очень верится. Это некрасиво с его стороны. Если переход в «Зенит» состоится, то, конечно, это предательство», - передает слова эксперта издание «Чемпионат».

Ранее стало известно, что Фернандес договорился с петербургским клубом о подписании двухлетнего трудового соглашения. Заработная плата защитника в «Зените» составит 2,5 миллиона евро в год.

За ЦСКА Марио выступал на протяжении десяти лет – с 2012 по 2022 год.