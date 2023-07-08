Почему Турция заинтересована в российских футболистах

Лето, впрочем, как и зима, время переходов футболистов из одного клуба в другой. Сегодня интерес к игрокам с российскими паспортами заметно снизился. Серьёзных успехов у сборной и у клубов давно уже не было. Последний таковой можно отнести к июлю 2018 года, когда успешное проведение и организация чемпионата мира подкрепилось и спортивной составляющей в виде выхода в четвертьфинал. С той поры о российских мастерах кожаного мяча стали подзабывать. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о россиянах, выступавших или выступающих в чемпионате Турции.

Турция нам поможет

На первый взгляд, ответ на вопрос, когда вырастет спрос на российских футболистах, лежит на поверхности. Придут результаты – будет и спрос на товар. Рынок не обманешь. В последнее время более или менее стабильный интерес к россиянам проявляют турецкие клубы. Впрочем, это и не удивительно. Российский бизнес и госкомпании в частности все больше внимания и интереса проявляют к этой стране, расположенной в двух частях света, как и Российская Федерация. На днях прошла информация, что «Бешикташ» готов предложить Кузяеву контракт с зарплатой в 1,5 млн евро за сезон. Полузащитник питерского «Зенита» давно находится в списке потенциальных претендентов на переезд за границу. Ещё в зимнюю паузу прошла информация, что Далер Кузяев сменит питерскую прописку. Интерес турецкий клуб проявляет и сейчас, даже после того, как «Газпром» и «Бешикташ» в какой-то момент разошлись в планах дальнейшего сотрудничества. Российская компания переключилась на «Фенербахче». Клуб из Санкт-Петербурга надеется выручить за Далера два миллиона евро.

Кто, кроме Кузяева? Пока никто

Как бы ни был велик футбольный талант Далера Кузяева, клин на нём не сошёлся. Есть и другие. Кто, кроме него, мог бы составить конкуренцию при переходе и компанию при дальнейшем трудоустройстве на берегах Босфора? Интерес есть только к Кузяеву. «Не интересуемся другими россиянами», – заявляют в «Бешикташе». Другие турецкие клубы пока никак не проявляют интереса к российским футболистам. Да и в целом европейский рынок не стремится приобрести Пиняева или Сергеева с Литвиновым. Сколько было эпитетов после подписания Дзюбы «Адана Демирспором» (в стране с населением более 85 миллионов жителей)! Однако перспективам не дано было сбыться. 5 июля воронежский «Факел» подписал контракт с Фёдором Кудряшовым. Так что россияне не только отбывают, но и прибывают в РПЛ, в том числе и из Турции. Похоже, что нашествие в турецкий чемпионат может закончиться.

Турецкий гарем

Если состоится переход, Кузяев станет двадцатым российским футболистом, выступавшим в главном футбольном дивизионе Турции. Список последних знаковых россиян и имеющих российское гражданство (Епуряну) выглядит следующим образом:

ФИО Клуб Показатели Артём Дзюба «Адана Демирспор» Сезон-2022/23, 4 игры, 1 гол Магомед Оздоев «Фатих Карагюмрюк» Сезон-2022/23, 33 игры, 4 забитых мяча Александр Епуряну «Истамбул» Сезоны-2014-23 г.г. 214 игр, 14 забитых мячей Фёдор Кудряшов «Антальяспор» Сезоны-2020-23, 96 игр, 1 мяч Магомед-Шапи Сулейманов «Гиресунспор» Сезон-2021/22, 31 игра, 3 мяча

Константин Лицин