Сколько «Зенит» заплатит за Марио Фернандеса - названа сумма

Судя по всему, Марио Фернандес в скором времени станет игроком «Зенита». Вероятно, 32-летний футболист не побоялся критики после долгих лет выступлений за ЦСКА.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», Фернандес перейдёт в «Зенит» как свободный агент. Чемпионы России последних лет выкупят контракт защитника у «Интернасьонала» за 360 тысяч евро. ЦСКА, куда мог вернуться игрок, такую сумму заплатить не мог.

В ближайшее время Марио Фернандес должен пройти обследование для «Зенита». Если проблем выявлено не будет, то защитник подпишет трудовой договор по одной из следующих схем: два года, три года и «два плюс один». В стане «сине-бело-голубых» Фернандес будет зарабатывать чуть менее двух миллионов евро в год.