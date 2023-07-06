Быстров отреагировал на переход Фернандеса в «Зенит»

Бывший полузащитник сборной России и ряда клубов РПЛ Владимир Быстров отреагировал на новость о переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Марио, Марио… Единственное место, куда мог и должен был вернуться бразильский футболист, - ЦСКА. У «Зенита» на этой позиции уже есть русские игроки», - приводятся слова Владимира в его телеграм-канале.

Ранее инсайдер Иван Карпов сообщил, что 32-летний защитник подпишет с «сине-бело-голубыми» двухлетнее трудовое соглашение. Заработная плата игрока составит 2,5 миллиона евро.

Напомним, что за ЦСКА Фернандес играл с 2012 по 2022 год.