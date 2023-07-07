Самые ожидаемые трансферы игроков из РПЛ

Матчи чемпионата России стартуют через две недели. Команды вышли из отпуска и приступили к подготовке к новому сезону. Кто-то играет контрольные матчи, кто-то проводит мини-турниры, кто-то сосредоточен на силовой подготовке, но все клубы РПЛ объединяет одно. Все ждут и проводят укрепление состава. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых ожидаемых трансферах чемпионата России и отмечает главные состоявшиеся переходы.

Что уже состоялось

Хочется отметить возрастных россиян, которые вернулись на родину. «Балтика» подписала контракт с 32-летним защитником немецкого «Зандхаузена» из второй Бундеслиги Александром Жировым. Фёдор Кудряшов, который на 4 года старше Жирова, вернулся из турецкого «Антальяспора» в воронежский «Факел». «Зенит» продолжает укрепляться бразильцами, среди которых ждут Марио Фернандеса, но больше всех, почти 4 млн евро, на новобранцев потратил «Оренбург». Возглавивший совсем недавно команду из «края пуховых платков» Иржи Ярошик уже нашёл шесть новобранцев, самым дорогим из которых стал турецкий полузащитник ЭмирджанГюрлюк из «Алтынорду».

Внутренние переходы

Питерский «Зенит» весной объявлял о возможной скупке всех российских талантов под своё крыло, но в текущей трансферной политике отдаёт предпочтение бразильцам. При этом не стоит забывать, что в сфере интересов клуба находятся голкиперы Ломаев («Крылья Советов») и Помазун (ЦСКА). Последний, правда, недавно продлил контракт с армейцами. Однако главная цель «Зенита» – Сергей Пиняев. 18-летний талант стал самым юным игроком сборной России в ноябре прошлого года. В возрасте 18 лет и 15 дней форвард отыграл в товарищеском матче против сборной Таджикистана. Многочисленные достижения «самого молодого» и правильные мысли пока не позволяют Пиняеву перебраться в «Зенит». Он всего полгода отыграл за «Локомотив», поэтому важно сохранить талант, а не усадить его на бразильскую лавку питерского клуба. Сами же «железнодорожники» усилились нападающим Владиславом Сарвели, которому в октябре этого года исполнится 26 лет. Воспитанник «Чертаново» наверняка добавит остроты атакам «Локомотива». Вместе с ним ждём и усиления в обороне от Ильи Самошникова, который перебрался в стан «железнодорожников» из «Рубина». Укрепить защиту «Локомотив» сможет и с помощью Дмитрия Чистякова, за которого «Зенит» просит 5 млн евро. В линию полузащиты «железнодорожники» хотят заполучить Антона Зиньковского из «Спартака». Очевидно, что по итогам прошлого сезона, в котором «Локомотив» занял восьмую позицию, в руководстве клуба сделали выводы.

Ожидания на вход

Из европейских и мировых чемпионатов к нам теперь едут неохотно. Да и возвращаться многие не собираются. Эджуке и Сигурдссона и не стоит ждать назад. Зато ЦСКА пытается заполучить форварда из Латинской Америки. Среди потенциального усиления в линию атаки стоит ждать Битело из «Гремио». 23-летний игрок не выступал за пределами Бразилии, но ярко проявил себя в последнем сезоне. В калининградской «Балтике» может появиться хорошо нам знакомый Балаж Джуджак. 36-летний венгр почти десять лет назад выступал за «Анжи» и «Динамо». Его лучшие годы позади, в последнее время он играл за клубы ОАЭ и родной Венгрии, но добавить опыта вернувшейся в элиту отечественного футбола «Балтике» наверняка сможет. Юсуф Языджи также ярко проявил себя два сезона назад в составе ЦСКА. Сегодня вариант с его возвращением рассматривают в «Динамо» и «Зените». Московский «Спартак» нацелен на приобретение игрока обороны из «Тоттенхэма» Давинсона МиныСанчеса. Вопросы с линией защиты у «красно-белых» стоят остро, особенно с учётом травмы Тавареша.

Ожидания на выход

Если трансферы из-за пределов России на вход ещё возможны, то за пределы нашего чемпионата собираются немногие. Арсен Захарян перестал быть интересен «Челси» и может оказаться в «Урарту». Вероятно, этот переход будет подобен уходу Хвичи в батумское «Динамо», из которого он оказался в «Наполи». Хотелось бы. Разговоры о переходе Малкома в «ПСЖ» затихли, но появились новости о его возможном переезде в «Ювентус». Маловероятно, конечно. Хочется верить, что сможет проявить себя в Европе уже этой осенью Эдуард Сперцян. В числе главных фаворитов «Аякс». Спрос на игрока «Краснодара» большой, но вопрос в цене. Очевидно, что отпускать свою российскую звезду за сумму меньше 12 млн евро Галицкий не согласится. Тикнизян вызывает интерес в Италии, но больше похоже на то, что эти новости разогревают его агенты, как и интерес со стороны «Реал Сосьедада». 22-летний Даниил Хлусевич может оказаться в Италии с большей вероятностью. «Лацио», «Верона» и «Дженоа» проявляют к нему интерес. Важно не сделать ошибок, как это совершил в своё время Руслан Нигматуллин. Ну и, конечно, нельзя забывать 25-летнего Фёдора Чалова, который стал лучшим российским бомбардиром прошедшего сезона с 19-ю забитыми мячами. За форвардом ЦСКА следят турецкие клубы и французский «Марсель».

Молодые российские звёзды, которыми интересуются европейские клубы, представлены в таблице

ФИО Возраст Потенциальные клубы Стоимость, млн евро Эдуард Сперцян 23 «Аякс», «Фиорентина» 12 Фёдор Чалов 25 «Марсель», «Галатасарай», «Фенербахче» 12 Даниил Хлусевич 22 «Лацио», «Верона», «Дженоа» 5 Наир Тикнизян 24 «Эмполи», «Реал Сосьедад» 2,5

За всеми трансферами можно следить здесь.

Константин Лицин