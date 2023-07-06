В ЦСКА отреагировали на трансфер Фернандеса в «Зенит»

Кирилл Брейдо, который является директором московского ЦСКА по коммуникациям, отреагировал на информацию о переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Ну что же. Теперь все встало на свои места, и непонятные моменты получили объяснение», - оставил сообщение представитель «армейского» клуба в своем телеграм-канале.

Напомним, что Марио выступал в составе ЦСКА с 2012 по 2022 год. По завершении сезона-2021/2022 защитник приостановил карьеру.

Сегодня, 6 июня, стало известно о назревающем трансфере Фернандеса в «Зенит». Стороны согласовали двухлетний контракт с годовым окладом в размере 2,5 миллиона евро.