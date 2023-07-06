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​Петрушин – о Личке: «Никто не поливает его грязью» эксклюзив

06 Июля 2023 • 12:53 Комментировать

Бывший главный тренер «Динамо» Алексей Петрушин в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о главном тренере «бело-голубых» Марцеле Личке.

- Как оцените первые дни Лички в Москве?

- Личка покинул «Оренбург», оттуда мы слышим самые позитивные отзывы о нём как о человеке и как о специалисте. Никто не поливает его грязью. Футболисты отзываются о нём положительно. К тому же он чех, его не волнует политика, он в неё не лезет. Он сам говорит, что он в первую очередь футбольное лицо. Это мне импонирует.

- А импонирует вам то, что он, по сообщениям прессы, хочет привезти в Москву многих игроков «Оренбурга»?

- С самого начала я сказал, что он будет стараться вытащить в «Динамо» игроков, с которыми он работал в «Оренбурге». Это нормальная практика, конкуренция пока никому не мешала. Мы говорим о клубе с огромными традициями. Понятно, что сами футболисты хотят играть в команде, которая ставит перед собой самые высокие задачи. Вопрос в том, отпустит ли их та сторона.  Главное, чтобы Личка смог снова вписать их в свой стиль.

- Не боитесь, что новички могут вытеснить из состава Тюкавина и Захаряна?

- Конкуренция ещё никогда никому не мешала. Я это только приветствую. Тот же «Манчестер Сити» постоянно усиливается, несмотря на огромное количество игроков в заявке.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Алексей Петрушин Марцел Личка
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