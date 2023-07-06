Футбольный эксперт Андрей Созин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» заявил, что не верит в возможный переход защитника Марио Фернандеса в «Зенит».

«Нет! Я в это не верю! Я не думаю, что политика спортивного отдела «Зенита» рассчитана на взрослого футболиста, который в последнее время не имел футбольной практики. Я не могу в это поверить.

Фейк это или нет, но это какой-то вброс. Может ли он вернуться в ЦСКА? Да! Гинеру нравится этот футболист, и тут я не удивлюсь, если он вернётся в армейский клуб», — сказал Созин.

32-летний Фернандес защищал цвета ЦСКА с 2012 по 2022 годы. Он принял российское гражданство и выступал за сборную России на чемпионате мира 2018 года. На том мундиале национальная команда дошла до четвертьфинала Кубка мира.