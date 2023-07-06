Кассьерра высказался о чемпионстве «Зенита»

Колумбийский форвард «Зенита» Матео Кассьерра прокомментировал чемпионство «сине-бело-голубых» в прошлом розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Это большое счастье. Я не хочу останавливаться на достигнутом. Мне хочется продолжать коллекционировать трофеи, чтобы это становилось доброй традицией», - приводит слова легионера RT.

«Зенит» досрочно стал чемпионом России в прошлом сезоне. Это пятый подряд триумф подопечных Сергея Семака в Премьер-лиге.

В минувшем розыгрыше РПЛ Кассьерра провел 26 поединков. Нападающий записал на свой счет два забитых мяча и шесть результативных передач.