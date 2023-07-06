Уткин отреагировал на вероятный переход Марио Фернандеса в «Зенит»

Всё идёт к тому, что защитник Марио Фернандес, который ранее в течение долгих лет выступал за ЦСКА, станет игроком «Зенита». Короткий комментарий на этот счёт дал известный журналист Василий Уткин.

«Марио Фернандес в «Зените». Десятый», - написал Уткин в телеграм-канале, добавив улыбающийся смайл.

Уткин явно имеет в виду, что Марио Фернандес станет десятым бразильцем в «Зените». Сейчас в составе питерцев восемь игроков из Бразилии, плюс в феврале команду пополнит Педро Энрике, о чём уже было объявлено. При этом у Марио Фернандеса есть российский паспорт, он даже провёл 33 матча за национальную сборную страны.