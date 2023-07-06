Пономарёв: «Трансфер Фернандеса в «Зенит» поможет ЦСКА стать чемпионом»

Ветеран московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарёв отреагировал на информацию о переходе защитника Марио Фернандеса в петербургский «Зенит».

«Будет здорово, если он поедет в «Зенит»! Марио - не защитник, он не умеет играть в обороне. Поможет ли он «Зениту»? Поможет он только ЦСКА стать чемпионом», - приводятся слова эксперта на страницах издания «Спорт-Экспресс».

Ранее стало известно, что Фернандес согласовал с «Зенитом» двухлетний контракт. Заработная плата защитника в Санкт-Петербурге составит 2,5 миллиона евро за сезон.

В составе ЦСКА Марио выступал с 2012 по 2022 год, после чего приостановил контракт.