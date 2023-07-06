«Зенит» сообщил о возвращении легионера

Колумбийский легионер Вильмар Барриос вернулся в расположение петербургского «Зенита», об этом сообщается в телеграм-канале «сине-бело-голубых».

«Правильно, Вильмар Барриос», - говорится в сообщении пресс-службы российского чемпиона.

29-летний хавбек защищает цвета петербургской команды с 2019 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Согласно оценке Transfermarkt, его стоимость составляет 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Российской премьер-лиги Барриос сыграл 28 матчей, в которых забил один гол и отдал два ассиста.