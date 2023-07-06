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Александр Мостовой - о Марио Фернандесе: «Многие себя ассоциируют командой, а когда дело касается денег, вылезает всё остальное» эксклюзив

06 Июля 2023 • 14:30 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике защитника Марио Фернандеса, который может перейти в «Зенит».

«Я не знаю, как воспринимать эту информацию. Сами понимаете, сначала ЦСКА – чемпион! А потом, когда началось всё, свалил без шума и пыли в Бразилию, никто ничего не сказал. А когда возвращается и вдруг в «Зенит», я этого вообще не понимаю. А ЦСКА? Почему нет?

Вот и ответ, когда многие себя ассоциируют с одной командой, со второй, третьей, целуют эмблемы, а когда дело касается денег, сразу на первое место выходит всё остальное. Но вопрос в том, зачем он нужен «Зениту»? – сказал Мостовой.

6 июля сразу несколько российских и бразильских журналистов сообщили о том, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может стать игроком «Зенита».


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Александр Мостовой Марио Фернандес РПЛ трансферы футбола - лето 2023
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