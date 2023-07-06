Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» подверг критике защитника Марио Фернандеса, который может перейти в «Зенит».

«Я не знаю, как воспринимать эту информацию. Сами понимаете, сначала ЦСКА – чемпион! А потом, когда началось всё, свалил без шума и пыли в Бразилию, никто ничего не сказал. А когда возвращается и вдруг в «Зенит», я этого вообще не понимаю. А ЦСКА? Почему нет?

Вот и ответ, когда многие себя ассоциируют с одной командой, со второй, третьей, целуют эмблемы, а когда дело касается денег, сразу на первое место выходит всё остальное. Но вопрос в том, зачем он нужен «Зениту»? – сказал Мостовой.

6 июля сразу несколько российских и бразильских журналистов сообщили о том, что бывший защитник ЦСКА Марио Фернандес может стать игроком «Зенита».