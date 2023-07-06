Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил карьерные перспективы Далера Кузяева.

- На ваш взгляд, Кузяеву сейчас лучше остаться в России или уехать в Турцию?

- Конечно, я за то, чтобы хорошие игроки оставались у нас. Тем не менее, это дело Далера. Где ему комфортнее и интереснее, там он и продолжит свою карьеру. У него свои предпочтения.

- Вам кажется, что чемпионат Турции сильнее чемпионата России?

- Мне трудно сопоставлять по уровню наши лиги. Думаю, если разница и есть, то она невелика. Разница есть в отношении к футболу. В Турции за футболом следят более пристально. Турецкие стадионы всегда заполнены, а болельщики более яростно поддерживают свои клубы.

- Для «Зенита» уход Кузяева - это потеря?

- Да, но восполнимая. У клуба серьёзный ресурс.