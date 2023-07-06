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Раскрыты детали контракта Фернандеса с «Зенитом»

06 Июля 2023 • 12:09 Комментировать

Бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в петербургском «Зените», эту информацию подтвердил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

По сведениям источника, 32-летний бразильский латераль договорился с «сине-бело-голубыми» о подписании трудового соглашения. Контракт между Фернандесом и действующим чемпионом России будет рассчитан на два года. Заработная плата игрока составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что в возвращении Марио был заинтересован столичный ЦСКА, но сделка не состоялась.

Фернандес выступал за «армейцев» с 2012 по 2022 год. В составе сборной России защитник провел 33 матча и забил пять голов.

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Зенит Марио Фернандес трансферы футбола - лето 2023
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