Раскрыты детали контракта Фернандеса с «Зенитом»

Бывший защитник московского ЦСКА Марио Фернандес продолжит карьеру в петербургском «Зените», эту информацию подтвердил в своем телеграм-канале инсайдер Иван Карпов.

По сведениям источника, 32-летний бразильский латераль договорился с «сине-бело-голубыми» о подписании трудового соглашения. Контракт между Фернандесом и действующим чемпионом России будет рассчитан на два года. Заработная плата игрока составит 2,5 миллиона евро за сезон.

Ранее сообщалось, что в возвращении Марио был заинтересован столичный ЦСКА, но сделка не состоялась.

Фернандес выступал за «армейцев» с 2012 по 2022 год. В составе сборной России защитник провел 33 матча и забил пять голов.