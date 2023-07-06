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Клаудиньо рассказал о своём будущем в «Зените»

06 Июля 2023 • 12:01 Комментировать

Один из лидеров петербургского «Зенита» Клаудиньо ответил на вопрос о своем будущем в стане «сине-бело-голубых».

«В следующем сезоне я буду играть в «Зените». Я здесь счастлив. Вендел собирается перейти в другую команду, но я остаюсь», - цитирует бразильского полузащитника Metaratings.ru.

26-летний хавбек перешел в «Зенит» в августе 2021 года. Срок действующего контракта между клубом и бразильцем рассчитан до середины 2027 года. Эксперты Transfermarkt оценивают его стоимость в 20 миллионов евро.

В прошлом сезоне Клаудиньо поучаствовал в 24 матчах чемпионата России, забил пять голов и сделал девять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Клаудиньо
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