Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Динамо» попасть в топ-3 по итогам следующего сезона РПЛ.

«Трудно сказать, потому что они себя не реализовали в прошлом сезоне. В принципе, у них хорошая команда и неплохой состав. Пример простой можно привести команды, которая сильно изменилась – «Локомотив». Яркий пример, пришёл тренер, и начались какие-то изменения. Я не исключаю, что «Динамо» может стать ещё сильнее, если всё будет грамотно выполняться. Всё равно команде нужно усиление.

На какую позицию? На первый взгляд, оборона нуждается в усилении, и группу атаки тоже можно обновить», — сказал Балахнин.

Сезон для «Динамо» стартует 22 июля матчем против «Краснодара». Начало – в 15:00 по московскому времени.