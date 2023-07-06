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Балахнин сравнил «Локомотив» и «Динамо» после смены тренеров эксклюзив

06 Июля 2023 • 15:00 Комментировать
Динамо Москва
...
Краснодар
22.07 15:00

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» оценил шансы «Динамо» попасть в топ-3 по итогам следующего сезона РПЛ.

«Трудно сказать, потому что они себя не реализовали в прошлом сезоне. В принципе, у них хорошая команда и неплохой состав. Пример простой можно привести команды, которая сильно изменилась – «Локомотив». Яркий пример, пришёл тренер, и начались какие-то изменения. Я не исключаю, что «Динамо» может стать ещё сильнее, если всё будет грамотно выполняться. Всё равно команде нужно усиление.

На какую позицию? На первый взгляд, оборона нуждается в усилении, и группу атаки тоже можно обновить», — сказал Балахнин.

Сезон для «Динамо» стартует 22 июля матчем против «Краснодара». Начало – в 15:00 по московскому времени.


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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Динамо Москва Сергей Балахнин РПЛ
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