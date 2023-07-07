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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Рейтинг ФИФА: Россия не играет, но сохраняет позиции, а двадцать пять лет назад была на третьем месте

07 Июля 2023 • 09:50 Комментировать

Рейтинг ФИФА – весьма интересная вещь. С одной стороны, в этом рейтинге учитываются очки, которые команда набрала в матче, важность самого матча, уровень соперника и уровень поединка. С другой стороны, наша сборная не играет официальные матчи уже почти полтора года, но сохраняет за собой позицию в конце третьего десятка. Можно ли считать рейтинг ФИФА объективным? Не будем судить об этом, так как другой градации национальных сборных попросту нет. Вместо этого вспомним об основных вехах сборной России в рейтинге ФИФА. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о том, какие наивысшие позиции в рейтинге ФИФА в разные годы занимала сборная России. 

Прежде чем окунуться в тему нужно понимать, как состваляется рейтинг. Рейтинг - это произведение четырёх компонентов. Первое - очки, которые набраны в матче. Второй компонент - важность матча. Третий компонент - сила соперника. Четвёртый - коэффициент конфедерации. Более подробно о значениях коэффициентов можно прочитать здесь

В тройке лучших

Рейтинг ФИФА появился в конце 1992 года, СССР только распался, поэтому высокая восьмая позиция стала данью стране Советов. Отметим, что к тому моменту сборная Советского Союза была серебряным призёром чемпионата Европы-1988, но провалила чемпионат мира-1990. Провальный мундиаль-1994 отбросил сборную России на двадцатую позицию, но к чемпионату Европы-1996 национальная сборная поднялась на третью строчку! Впереди были только немцы и бразильцы. Неудивительно, что перед стартом главного турнира Старого Света сборную России считали претендентом на победу. Подобный подъём оказался возможен благодаря тому, что подопечные Олега Романцева прошли отборочный турнир на Евро-1996 без поражений, лишь дважды сыграв вничью со сборной Шотландии. Не проигрывали Онопко, Карпин, Радченко,Кульков, Черчесов и их партнёры и в товарищеских матчах.

Нестабильные девяностые

В течение семи лет, с 1993 по 1999 год, сборная России занимала места с третьего по сороковое. Худший результат был в конце 1998 года. Вполне объяснимо. Национальная команда не только не отобралась на чемпионат мира во Франции, но и провалила старт отборочного цикла чемпионата Европы-2000. Поражения от Украины, Франции, Исландии заставили искать пути подъёма в рейтинге ФИФА с приходом в сборную Олега Ивановича.

Сказка Хиддинка

Следующего успеха сборной России пришлось ждать почти десять лет. Волшебник из Нидерландов не только проснулся «главным предателем» своей Родины, но и героем России. Удачно пройденный отбор к чемпионату Европы-2008 и ещё более удачное выступление в его финальной части позволили нашей сборной подняться на восьмую строчку в рейтинге ФИФА. Попутно сборная России установила рекорд того времени, улучшив свой рейтинг на тринадцать позиций. Отборочный турнир к чемпионату мира-2010 проходил весьма хорошо, в июле 2009-го сборная России стала шестой! И явно была бы выше, но последовал Марибор…

Среди десяти лучших

Последний лучший результат сборной России – девятая позиция в 2012 и 2013 годах: выход на чемпионат Европы-2012, удачно начатый отборочный цикл к мундиалю-2014. Дальше у нашей сборной был провальный чемпионат Европы-2016, серия товарищеских матчей перед домашним мундиалем и взлёт на 21-ю позицию (рекорд всех времён сборной России) после его проведения. Сегодня об этом остаётся только мечтать…

Лучшая позиция в рейтинге ФИФА, которую заняла сборная России – третья. Она была достигнута в апреле 1996 года. Худшая – 70-я строчка в мае 2018 года. После успешного домашнего чемпионата мира наша национальная сборная оказалась среди первых 50 сборных. Дальше уже регулярное нахождение в конце третьего десятка. И это даже без официальных матчей.

Следить за изменениями в рейтинге ФИФА можно здесь.

Позиция
Год
31996
51995, 1997
62009
71993
82008
92012, 2013
Константин Лицин
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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Гус Хиддинк Валерий Карпин Сборная России Олег Романцев Рейтинг Фифа
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