Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Марио Фернандес переходит в клуб РПЛ - это не ЦСКА

06 Июля 2023 • 11:44 Комментировать (2)

Защитник Марио Фернандес близок к возвращению в Российскую премьер-лигу. 32-летний латераль переходит в петербургский «Зенит», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Алешандре Прецель. Стороны провели переговоры и согласовали сделку.

Ранее переговоры о возвращении Фернандеса вел московский ЦСКА, однако трансфер сорвался. За «армейский» клуб защитник выступал с 2012 по 2022 год. С декабря по апрель текущего года Марио играл в составе бразильского «Интернасьонала».

Фернандес имеет российское гражданство. За национальную сборную России защитник провел 33 поединка и отметился пятью забитыми мячами.

Оценить новость
- 2
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Марио Фернандес трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Манчестерский Иппатий
06 Июля 2023 в 13:02
Из коней в болотные? На пенсию решил заработать?
One Live
06 Июля 2023 в 12:01
бомжатник получит тоже самое в итоге, что и днище в свое время с таким количеством бразил в составе))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
12:55 · Россия. Премьер-лига
В ЦСКА отреагировали на трансфер Фернандеса в «Зенит»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Кассьерра высказался о чемпионстве «Зенита»
12:47 · Россия. Премьер-лига
Уткин отреагировал на вероятный переход Марио Фернандеса в «Зенит»
12:43 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Трансфер Фернандеса в «Зенит» поможет ЦСКА стать чемпионом»
12:31 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» сообщил о возвращении легионера
12:24 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев оценил карьерные перспективы Кузяева эксклюзив
12:09 · Россия. Премьер-лига
Раскрыты детали контракта Фернандеса с «Зенитом»
12:01 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо рассказал о своём будущем в «Зените»
11:36 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» приняло решение о будущем Шунина
11:29 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» сообщили о возвращении легионера
11:23 · Россия. Премьер-лига
Родич оценил перспективы Кержакова в Сербии
11:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Црвены Звезды» Родич рассказал, что думает о Семаке
10:00 · Россия. Премьер-лига
Мухин: «Не хочу уходить из ЦСКА»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Волков выбрал между Роналду и Месси
07:33 · Россия. Премьер-лига
«Урал» усилится бразильским защитником
Все новости
Рекомендуем