Марио Фернандес переходит в клуб РПЛ - это не ЦСКА

Защитник Марио Фернандес близок к возвращению в Российскую премьер-лигу. 32-летний латераль переходит в петербургский «Зенит», об этом посредством социальных сетей сообщил инсайдер Алешандре Прецель. Стороны провели переговоры и согласовали сделку.

Ранее переговоры о возвращении Фернандеса вел московский ЦСКА, однако трансфер сорвался. За «армейский» клуб защитник выступал с 2012 по 2022 год. С декабря по апрель текущего года Марио играл в составе бразильского «Интернасьонала».

Фернандес имеет российское гражданство. За национальную сборную России защитник провел 33 поединка и отметился пятью забитыми мячами.