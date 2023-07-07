Самые дорогие трансферы в футболе: Мбаппе может установить рекорд

Сага о переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» затягивается. На кону рекордный трансфер одного из лучших нападающих современности. Француз к своим 24 годам успел стать чемпионом мира, забить три мяча в финале и остаться в шаге от повторения успеха в России в 2018 году. Неудивительно, что его переход в стан «сливочных» оценивается в 280 млн евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих трансферах в истории футбола.
Неймар и Мбаппе
На данный момент самый дорогой трансфер в истории футбола был совершён 3 августа 2017 года. Именно в этот день Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Любопытно, что по итогам этого года бразилец по версии авторитетного журнала Time вошёл в список 100 самых влиятельных людей в мире. Неймар находился на пике своей формы. 25 лет, двукратный чемпион Испании, чемпион Олимпийских игр, один из ведущих игроков «Барселоны», забивавший до перехода в «ПСЖ» не менее 20 мячей на протяжении трёх сезонов. Во французском клубе Неймар продолжил доказывать свою состоятельность и отбивать вложенные в него деньги. Но кроме внутренних наград добиться большего в стане «ПСЖ» бразильцу не удалось. Сегодня трансферная стоимость Неймара оценивается в 60 млн евро (здесь и далее – сведения портала Transfermarkt).
На второй позиции в списке самых дорогих мировых трансферов футболистов расположился всё тот же Килиан Мбаппе. За год до чемпионата мира в России будущая звезда футбола перебралась в «ПСЖ» на правах аренды. На тот момент Килиану было всего 19 лет, но с первых туров форвард доказал, что деньги в размере 180 млн евро, заплаченные за него через год, были потрачены не зря. Сегодня трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 млн евро.
«Барселоне» не повезло
Каталонский клуб, как и его соперник «ПСЖ», плотно укреплялся пять лет назад. Тогда вообще в футболе происходил настоящий бум трансферов по части их сумм. 25 августа 2017 года «Барселона» объявила о приобретении Усмана Дембеле за 135 млн евро у дортмундской «Боруссии». Этот трансфер стал самой дорогой продажей для Бундеслиги. Проявить себя в первых матчах игроку не удалось, а затем была травма, которая вывели француза на четыре месяца из игры. Особой стабильностью Дембеле не отличается: в сезоне-2019/20 провёл всего девять матчей за каталонцев во всех турнирах, а в сезоне-2021/22 стал лучшим ассистентом Примеры. Сегодня трансферная стоимость Дембеле составляет 60 млн евро.
В январе 2018 года «Барселона» приобрела у английского «Ливерпуля» Фелипе Коутиньо за 135 млн евро. Неудачи для бразильца и каталонцев начались ещё во время медосмотра, который выявил травму Коутиньо. Играть на уровне выступлений в АПЛ у бразильца не получалось, не спасали аренды в «Баварию» и «Астон Виллу». Каталонцам прошлым летом пришлось расстаться с полузащитником за 20 млн евро. Сегодня трансферная стоимость Коутиньо составляет 10 млн евро.
Один из лидеров сборной Франции Антуан Гризманн перешёл в каталонский клуб летом 2019 года за 120 млн евро. Мадридский «Атлетико», которому принадлежал клуб, пытался оспорить сделку, ссылаясь на прописанную сумму отступных в размере 200 млн евро. Стать таким же лидером, как и в составе «матрасников», у чемпиона мира-2018 не вышло: 102 матча, 35 голов и возвращение в «Атлетико» за 20 млн евро. Минус сотня миллионов евро для каталонцев. Неудивительно, что эта команда решает финансовые вопросы с лигой на регулярной основе.
«Бенфика» умеет зарабатывать
Порядка четверти миллиарда евро заработала португальская «Бенфика» за последние четыре года только на трансферах двух футболистов. Обладатель золотых медалей Лиги наций-2019 Жоау Феликс должен был заменить Гризманна в «Атлетико» и даже взял его игровой номер. Четыре не самых удачных сезона завершились арендой в январе этого года в «Челси». Именно в английском клубе Феликс встретился с новоиспечённым чемпионом мира Энцо Фернандесом. 22-летний аргентинец, который полгода провёл в «Бенфике», был выкуплен у «Ривер Плейта» за 44 млн евро. Приобретение Фернандеса стало рекордным трансфером Великобритании. На двоих футболисты провели 34 матча, в которых забили 4 мяча. Все они на счету Жоау Феликса. Текущая стоимость Фернандеса составляет 80 млн евро, Феликса – 50 млн евро.
Из семи рекордных трансферов, рассмотренных в статье, лишь два можно считать успешными. Когда клуб выкладывает огромные деньги, которыми можно накормить маленькую страну в Африке, боссы этой команды наверняка ждут отдачи. Но большие деньги – это не залог успеха. С другой стороны, Килиан Мбаппе уже входит в топ-2 футбольных трансферов и может улучшить свой же результат, а может и вовсе достаться «Реалу» бесплатно, но только через год…
Следить за трансферами мирового футбола можно здесь.
|Неймар
|«Барселона»
|ПСЖ
|222
|2017
|Мбаппе
|«Монако»
|ПСЖ
|180
|2018
|Коутиньо
|«Ливерпуль»
|«Барселона»
|135
|2018
|Дембеле
|«Боруссия» Дортмунд
|«Барселона»
|135
|2017
|Жоау Феликс
|«Бенфика»
|«Атлетико»
|127
|2019
|Энцо Фернандес
|«Бенфика»
|«Челси»
|121
|2023
|Антуан Гризманн
|«Атлетико»
|«Барселона»
|120
|2019
Константин Лицин
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