Самые дорогие трансферы в футболе: Мбаппе может установить рекорд

Сага о переходе Килиана Мбаппе в мадридский «Реал» затягивается. На кону рекордный трансфер одного из лучших нападающих современности. Француз к своим 24 годам успел стать чемпионом мира, забить три мяча в финале и остаться в шаге от повторения успеха в России в 2018 году. Неудивительно, что его переход в стан «сливочных» оценивается в 280 млн евро. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о самых дорогих трансферах в истории футбола.

Неймар и Мбаппе

На данный момент самый дорогой трансфер в истории футбола был совершён 3 августа 2017 года. Именно в этот день Неймар перешёл из «Барселоны» в «ПСЖ». Любопытно, что по итогам этого года бразилец по версии авторитетного журнала Time вошёл в список 100 самых влиятельных людей в мире. Неймар находился на пике своей формы. 25 лет, двукратный чемпион Испании, чемпион Олимпийских игр, один из ведущих игроков «Барселоны», забивавший до перехода в «ПСЖ» не менее 20 мячей на протяжении трёх сезонов. Во французском клубе Неймар продолжил доказывать свою состоятельность и отбивать вложенные в него деньги. Но кроме внутренних наград добиться большего в стане «ПСЖ» бразильцу не удалось. Сегодня трансферная стоимость Неймара оценивается в 60 млн евро (здесь и далее – сведения портала Transfermarkt).

На второй позиции в списке самых дорогих мировых трансферов футболистов расположился всё тот же Килиан Мбаппе. За год до чемпионата мира в России будущая звезда футбола перебралась в «ПСЖ» на правах аренды. На тот момент Килиану было всего 19 лет, но с первых туров форвард доказал, что деньги в размере 180 млн евро, заплаченные за него через год, были потрачены не зря. Сегодня трансферная стоимость Мбаппе оценивается в 180 млн евро.

«Барселоне» не повезло

Каталонский клуб, как и его соперник «ПСЖ», плотно укреплялся пять лет назад. Тогда вообще в футболе происходил настоящий бум трансферов по части их сумм. 25 августа 2017 года «Барселона» объявила о приобретении Усмана Дембеле за 135 млн евро у дортмундской «Боруссии». Этот трансфер стал самой дорогой продажей для Бундеслиги. Проявить себя в первых матчах игроку не удалось, а затем была травма, которая вывели француза на четыре месяца из игры. Особой стабильностью Дембеле не отличается: в сезоне-2019/20 провёл всего девять матчей за каталонцев во всех турнирах, а в сезоне-2021/22 стал лучшим ассистентом Примеры. Сегодня трансферная стоимость Дембеле составляет 60 млн евро.

В январе 2018 года «Барселона» приобрела у английского «Ливерпуля» Фелипе Коутиньо за 135 млн евро. Неудачи для бразильца и каталонцев начались ещё во время медосмотра, который выявил травму Коутиньо. Играть на уровне выступлений в АПЛ у бразильца не получалось, не спасали аренды в «Баварию» и «Астон Виллу». Каталонцам прошлым летом пришлось расстаться с полузащитником за 20 млн евро. Сегодня трансферная стоимость Коутиньо составляет 10 млн евро.

Один из лидеров сборной Франции Антуан Гризманн перешёл в каталонский клуб летом 2019 года за 120 млн евро. Мадридский «Атлетико», которому принадлежал клуб, пытался оспорить сделку, ссылаясь на прописанную сумму отступных в размере 200 млн евро. Стать таким же лидером, как и в составе «матрасников», у чемпиона мира-2018 не вышло: 102 матча, 35 голов и возвращение в «Атлетико» за 20 млн евро. Минус сотня миллионов евро для каталонцев. Неудивительно, что эта команда решает финансовые вопросы с лигой на регулярной основе.

«Бенфика» умеет зарабатывать

Порядка четверти миллиарда евро заработала португальская «Бенфика» за последние четыре года только на трансферах двух футболистов. Обладатель золотых медалей Лиги наций-2019 Жоау Феликс должен был заменить Гризманна в «Атлетико» и даже взял его игровой номер. Четыре не самых удачных сезона завершились арендой в январе этого года в «Челси». Именно в английском клубе Феликс встретился с новоиспечённым чемпионом мира Энцо Фернандесом. 22-летний аргентинец, который полгода провёл в «Бенфике», был выкуплен у «Ривер Плейта» за 44 млн евро. Приобретение Фернандеса стало рекордным трансфером Великобритании. На двоих футболисты провели 34 матча, в которых забили 4 мяча. Все они на счету Жоау Феликса. Текущая стоимость Фернандеса составляет 80 млн евро, Феликса – 50 млн евро.

Из семи рекордных трансферов, рассмотренных в статье, лишь два можно считать успешными. Когда клуб выкладывает огромные деньги, которыми можно накормить маленькую страну в Африке, боссы этой команды наверняка ждут отдачи. Но большие деньги – это не залог успеха. С другой стороны, Килиан Мбаппе уже входит в топ-2 футбольных трансферов и может улучшить свой же результат, а может и вовсе достаться «Реалу» бесплатно, но только через год…

Следить за трансферами мирового футбола можно здесь.

ФИО Откуда Куда Сумма, млн евро Год Неймар «Барселона» ПСЖ 222 2017 Мбаппе «Монако» ПСЖ 180 2018 Коутиньо «Ливерпуль» «Барселона» 135 2018 Дембеле «Боруссия» Дортмунд «Барселона» 135 2017 Жоау Феликс «Бенфика» «Атлетико» 127 2019 Энцо Фернандес «Бенфика» «Челси» 121 2023 Антуан Гризманн «Атлетико» «Барселона» 120 2019

Константин Лицин