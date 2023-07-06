«Динамо» приняло решение о будущем Шунина

В московском «Динамо» приняли решение не предлагать новое трудовое соглашение голкиперу команды Антону Шунину. Срок действующего контракта 36-летнего вратаря истекает летом следующего года.

Как стало известно Legalbet, в список трансферных целей «бело-голубых» попали два вратаря РПЛ, имена которых пока не разглашаются.

В прошедшем сезоне Шунин принял участие в 26 поединках. Голкипер попустил 36 голов, а в семи встречах отстоял на ноль. Антон всю свою карьеру провел в составе «Динамо». Он выступает за московский коллектив с 2007 года.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на девятом месте.