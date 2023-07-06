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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Динамо» приняло решение о будущем Шунина

06 Июля 2023 • 11:36 Комментировать

В московском «Динамо» приняли решение не предлагать новое трудовое соглашение голкиперу команды Антону Шунину. Срок действующего контракта 36-летнего вратаря истекает летом следующего года.

Как стало известно Legalbet, в список трансферных целей «бело-голубых» попали два вратаря РПЛ, имена которых пока не разглашаются.

В прошедшем сезоне Шунин принял участие в 26 поединках. Голкипер попустил 36 голов, а в семи встречах отстоял на ноль. Антон всю свою карьеру провел в составе «Динамо». Он выступает за московский коллектив с 2007 года.

В прошлом сезоне РПЛ «Динамо» финишировало на девятом месте.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Антон Шунин
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