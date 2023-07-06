В «Спартаке» сообщили о возвращении легионера

Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Мартинс приехал в расположение клуба и сегодня пройдет УМО», - передает слова Зеленова издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Мартинс принял участие в 23 поединках за московскую команду, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

Кристофер присоединился к «Спартаку» летом прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.