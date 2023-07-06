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В «Спартаке» сообщили о возвращении легионера

06 Июля 2023 • 11:29 Комментировать

Полузащитник Кристофер Мартинс вернулся в расположение московского «Спартака». Об этом сообщил глава пресс-службы «красно-белых» Дмитрий Зеленов.

«Мартинс приехал в расположение клуба и сегодня пройдет УМО», - передает слова Зеленова издание «Спорт-Экспресс».

В минувшем сезоне Мартинс принял участие в 23 поединках за московскую команду, в которых записал на свой счет три забитых мяча и четыре голевые передачи.

Кристофер присоединился к «Спартаку» летом прошлого года. Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до конца июня 2026 года. Его трансферная стоимость оценивается в 4,5 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Кристофер Мартинс
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