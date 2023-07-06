Родич оценил перспективы Кержакова в Сербии

Защитник сербской «Црвены Звезды» Милан Родич оценил перспективы Александра Кержакова в чемпионате Сербии. Россиянин этим летом возглавил «Спартак» (Суботица).

«В Сербию приехал Кержаков. Встретились с ним на сборах и поговорили. Думаю, у него сложится удачно тренерская карьера в Сербии. Он возглавил хорошую команду», - приводит слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что о назначении Кержакова было объявлено 17 июня. Предыдущим местом работы Александра была кипрская «Кармиотисса». Российский специалист возглавлял эту команду с февраля по апрель текущего года.