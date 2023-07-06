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Игрок «Црвены Звезды» Родич рассказал, что думает о Семаке

06 Июля 2023 • 11:17 Комментировать

Защитник белградской «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал о встрече с главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком на товарищеском турнире, проходящем в России.

«Когда я приезжал в Россию, Семак еще играл. Тогда он хорошо меня принял. Отличный человек и тренер. Приятно было пообщаться с ним», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Милан выступал за «сине-бело-голубых» с 2013 по 2015 год. Товарищеский поединок между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» завершился победой сербского коллектива со счетом 2:1. Следующим соперником белградцев будет «Нефтчи».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Црвена Звезда Сергей Семак Милан Родич
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