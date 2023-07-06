Игрок «Црвены Звезды» Родич рассказал, что думает о Семаке

Защитник белградской «Црвены Звезды» Милан Родич рассказал о встрече с главным тренером петербургского «Зенита» Сергеем Семаком на товарищеском турнире, проходящем в России.

«Когда я приезжал в Россию, Семак еще играл. Тогда он хорошо меня принял. Отличный человек и тренер. Приятно было пообщаться с ним», - передает слова футболиста издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Милан выступал за «сине-бело-голубых» с 2013 по 2015 год. Товарищеский поединок между «Црвеной Звездой» и «Зенитом» завершился победой сербского коллектива со счетом 2:1. Следующим соперником белградцев будет «Нефтчи».