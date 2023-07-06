Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мухин: «Не хочу уходить из ЦСКА»

06 Июля 2023 • 10:00 Комментировать

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин отреагировал на информацию о возможном уходе из «армейского» клуба. Ранее в прессе появилась новость об интересе к нему со стороны «Динамо».

«Я не хочу уходить. Буду работать и доказывать, прибавлять, отдавать все силы. Если поставить цель, обязательно ее добьешься», - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

Срок трудового соглашения между Мухиным и ЦСКА рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 24 поединках за «армейский» клуб, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Максим Мухин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 06 Июля
11:17 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Црвены Звезды» Родич рассказал, что думает о Семаке
10:00 · Россия. Премьер-лига
Мухин: «Не хочу уходить из ЦСКА»
08:17 · Россия. Премьер-лига
Волков выбрал между Роналду и Месси
07:33 · Россия. Премьер-лига
«Урал» усилится бразильским защитником
05:04 · Россия. Премьер-лига
Червиченко приветствует соглашение Кудряшова с «Факелом»
01:21 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Торино» отреагировал на слухи о трансфере Карраскаля
00:09 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв – о Кудряшове в «Факеле»: «Пусть порезвится ещё»
00:06 · Россия. Премьер-лига
Корнеев: В прошлом сезоне Федотов сделал чудо в ЦСКА
05 Июля
23:35 · Россия. Премьер-лига
Дмитрий Кузнецов назвал самые слабые позиции ЦСКА
22:54 · Россия. Премьер-лига
Новосельцев прокомментировал возвращение Кудряшова в РПЛ
22:41 · Россия. Премьер-лига
Тульский «Арсенал» арендовал двух легионеров «Краснодара» официально
22:19 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Факелу» необходимы такие игроки как Кудряшов»
21:56 · Россия. Премьер-лига
Орещук рассказал, кто решит будущее Лещука и Шунина в «Динамо»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «У нас с «Зенитом» сейчас похожая ситуация»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер ЦСКА оценил первый предсезонный сбор
Все новости
Рекомендуем