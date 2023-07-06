Мухин: «Не хочу уходить из ЦСКА»

Хавбек московского ЦСКА Максим Мухин отреагировал на информацию о возможном уходе из «армейского» клуба. Ранее в прессе появилась новость об интересе к нему со стороны «Динамо».

«Я не хочу уходить. Буду работать и доказывать, прибавлять, отдавать все силы. Если поставить цель, обязательно ее добьешься», - передает слова полузащитника «Матч ТВ».

Срок трудового соглашения между Мухиным и ЦСКА рассчитан до середины 2026 года.

В минувшем сезоне 21-летний полузащитник принял участие в 24 поединках за «армейский» клуб, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами.