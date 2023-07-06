Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил карьерные перспективы Далера Кузяева.

- На ваш взгляд, Кузяеву сейчас лучше остаться в России или уехать в Турцию?

- «Зенит» - чемпион страны. Так понимаю, во многом речь идёт о его зарплате в Санкт-Петербурге. Он смотрит на это со своих позиций, а клуб со своих. Я бы сказал, что «Фенербахче» - это обычный клуб в отличие от «Зенита». Единственное однозначное преимущество у турецкой стороны заключается в том, что команда выступает в еврокубках. Конечно, Далеру хочется поиграть в Лиге чемпионов, но в Петербурге он точно пригодится.

- В целом вы думаете, что чемпионат Турции по уровню выше, чем чемпионат России?

- Там есть команды, которые играют в Лиге чемпионов. Люди туда едут, там они зарабатывают неплохие деньги. Остальные клубы примерно соответствуют уровню наших команд.