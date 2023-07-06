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Волков выбрал между Роналду и Месси

06 Июля 2023 • 08:17 Комментировать

Защитник Сергей Волков, права на которого принадлежат «Краснодару», сделал выбор между португальцем Криштиану Роналду и аргентинцем Лионелем Месси.

«Криш. По сей день для меня пример. И для меня Роналду лучше, чем Месси. Хотя не думаю, что Лео всё дано свыше: он тоже много работал над собой», - передает слова футболиста издание Sport24.

В прошедшем сезоне чемпионата России Волков провел 27 поединков, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя голевыми передачами. Цвета краснодарского коллектива Сергей защищает с 2018 года. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/2025.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Криштиану Роналду Лионель Месси Сергей Волков
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