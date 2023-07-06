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«Урал» усилится бразильским защитником

06 Июля 2023 • 07:33 Комментировать

Бразильский защитник Итало, который принадлежит португальскому клубу «Санта-Клара», близок к переезду в Российскую премьер-лигу. Как сообщает в социальных сетях инсайдер Фабио Алейшо, в услугах игрока заинтересован екатеринбургский «Урал».

В ближайшее время футболист пройдет медицинское обследование, после чего поставит подпись под контрактом с уральцами.

В составе «Санта-Клары» Итало выступает с 2022 года. За этот коллектив он провел 14 поединков, в которых получил желтую карточку. Его трудовое соглашение рассчитано до середины 2026 года.

Минувший сезон Российской премьер-лиги «Урал» завершил на 11-й позиции.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал трансферы футбола - лето 2023 Итало
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