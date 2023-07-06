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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Червиченко приветствует соглашение Кудряшова с «Факелом»

06 Июля 2023 • 05:04 Комментировать

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился своим мнением по поводу возвращения Федора Кудряшова в российский футбол - экс-защитник «Спартака», выступавший за клуб в период с 2005 по 2012 год, будет защищать цвета воронежского «Факела», сумевшего сохранить свое место в высшей лиге российского чемпионата. Червиченко считает, что Кудряшов соответствует уровню РПЛ, даже несмотря на свой возраст.

- Что ж, хорошо, что еще есть порох в пороховницах, что может еще деньги зарабатывать. Ну, защитник он неплохой был, и в целом он положительный персонаж. И то, что Кудряшов может еще играть в РПЛ, - отлично. Ведь ему уже не просто за 30, а прилично за 30, - цитирует слова Червиченко rusfootball.info.

Напомним, что первый тур российского чемпионата состоится 22 июля. 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Фёдор Кудряшов Андрей Червиченко
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