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Спортивный директор «Торино» отреагировал на слухи о трансфере Карраскаля

06 Июля 2023 • 01:21 Комментировать

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Это неправда», — кратко ответил функционер коллектива итальянской Серии А на вопрос издания Sport24. Ранее издание Tuttomercatoweb рассказало, что «Торино» изучает возможность аренды колумбийского футболиста на один сезон с правом выкупа за восемь миллионов долларов. 

Напомним, что Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. В составе московского коллектива полузащитник принял участие в 47 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей при семи результативных передачах.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Торино Хорхе Карраскаль Давиде Ваньяти трансферы футбола - лето 2023
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