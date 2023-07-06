Спортивный директор «Торино» отреагировал на слухи о трансфере Карраскаля

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти высказался о возможном переходе полузащитника ЦСКА Хорхе Карраскаля.

«Это неправда», — кратко ответил функционер коллектива итальянской Серии А на вопрос издания Sport24. Ранее издание Tuttomercatoweb рассказало, что «Торино» изучает возможность аренды колумбийского футболиста на один сезон с правом выкупа за восемь миллионов долларов.

Напомним, что Хорхе Карраскаль выступает за ЦСКА с 2022 года. В составе московского коллектива полузащитник принял участие в 47 поединках, в которых записал на свой счет семь забитых мячей при семи результативных передачах.