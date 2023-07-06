Пономарёв – о Кудряшове в «Факеле»: «Пусть порезвится ещё»

Ветеран столичного ЦСКА Владимир Пономарёв со скепсисом отреагировал на переход Фёдора Кудряшова в воронежский «Факел». Бывшему игроку сборной России, напомним, уже 36 лет – на днях он покинул турецкий «Антальяспор».

«Пусть порезвится еще в 36 лет. Но просто потом в команде поймут, что игрок в таком возрасте уже никуда не годится», - цитирует Пономарёва «Матч ТВ».

Эксперт пояснил, что сейчас футбол уже не слишком скоростной, поэтому играть в таком возрасте попробовать ещё можно.

«Раньше все силы на футбольном поле отдавали – я просто падал после игры», - добавил Пономарёв.

Ранее о переходе ветерана в воронежский клуб порассуждал Александр Тарханов. По его мнению, такой возрастной и опытный футболист сейчас просто необходим в составе «Факела».