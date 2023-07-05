Новосельцев прокомментировал возвращение Кудряшова в РПЛ

Бывший футболист «Зенита» и «Ростова» Иван Новосельцев высказался о переходе Фёдора Кудряшова в состав воронежского «Факела».

«Не думаю, что полугодичная пауза сильно повлияет на него. Более скажу, с его приходом уровень нашего чемпионата только вырастет», — заявил экс-защитник российской сборной, чьи слова приводит «Матч ТВ». Новосельцев отметил, что не ожидал возвращения Кудряшова в Премьер-лигу, поскольку Фёдор, по словам эксперта, уже привык к выступлениям в Турции.

Напомним, что на прошлой неделе Кудряшов покинул «Антальяспор», в составе которого провёл 110 матчей с 2020 года.