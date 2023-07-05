Тульский «Арсенал» из Первой лиги арендовал двух нигерийских игроков системы «Краснодара», сообщает пресс-служба «оружейников». Это 19-летние форвард Джонатан Окоронкво и полузащитник Давид Ндука. Оба игрока провели минувший сезон в «Краснодаре-2», который также выступал во втором по силе дивизионе России.

Напомним, что «Арсенал» неудачно выступил в первом сезоне после вылета из РПЛ и занял в турнирной таблице лишь 13-е место по его итогам. Руководит командой бывший тренер системы «Краснодара» Александр Сторожук, что во многом может объяснить приглашение в Тулу двух игроков системы «быков».

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