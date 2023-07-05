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Тарханов: «Факелу» необходимы такие игроки как Кудряшов»

05 Июля 2023 • 22:19 Комментировать
Ростов
...
Факел
22.07 15:00

Российский тренер Александр Тарханов оценил недавний переход Фёдора Кудряшова в воронежский «Факел». Клуб РПЛ официально объявил о сделке с футболистом вечером в среду. Ранее экс-защитник сборной России выступал в Турции за «Антальяспор».

«Думаю, что «Факелу» он поможет, воронежской команде необходимы такие игроки как он. Это опытный защитник с достаточно хорошим уровнем мастерства», - рассказал Тарханов «Матч ТВ», добавив, что Кудряшов сможет помочь «Факелу» в борьбе за место в середине таблицы.

Напомним, что за «Антальяспор» россиянин выступал с 2020 по 2023 годы. В 2019 году защитник сыграл несколько матчей за «Истанбул Башакшехир».

Кудряшов: Сразу дал согласие на переход в «Факел»

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Александр Тарханов Фёдор Кудряшов
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