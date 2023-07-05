Орещук рассказал, кто решит будущее Лещука и Шунина в «Динамо»

Знаменитый отечественный функционер Роман Орещук высказался по поводу двух голкиперов столичного «Динамо» - Антона Шунина и Игоря Лещука. Ранее сообщалось, что московский клуб готов искать нового вратаря.

«Будущее Шунина и Лещука стоит решить именно тренерам вратарей «Динамо», так как лишь они могут понять, стоит ли клубу искать нового стража ворот или нет», - цитирует Орещука «РБ Спорт».

Эксперт добавил, что у него пока нет ответа на вопрос о том, нужно ли «бело-голубым» усиление в воротах.

​Ранее сообщалось, что в «Динамо» готовы расстаться с Лещуком. Позже эта информация была опровергнута.