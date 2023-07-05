Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно будущего Игоря Акинфеева после завершения карьеры.

«Акинфеев обязательно должен остаться в структуре клуба. Обязательно. Вице-президентом каким-нибудь, пожалуйста. Он всегда должен быть в структуре ЦСКА. Он пример для всех игроков. Он как Яшин. Однако Яшина в свое время не сберегли. Игорю нужно уделить внимание.

Акинфеев - наш выдающийся голкипер. Я его вижу где-то в управлении клуба. Ну держать в структуре обязательно. Он должен работать у нас. Например, в совет директоров он может попасть. Это будет отличный пример для других футболистов», - сказал Пономарёв.