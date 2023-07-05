Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился мнением касательно возможного прихода Дениса Черышева в РПЛ.

«Пригодился ли бы Черышев в РПЛ? Однозначно - да. Главная проблема в том, что Дениса постоянно мучают травмы. Поэтому клубы первой тройки, скорее всего, не будут рисковать. А вот что касается четвертого моста и дальше - Черышева с радостью возьмут в любую команду. Он поможет всем. У него есть мастерство, уровень и класс. И они у него выше, чем у большинства футболистов РПЛ. Повторюсь, единственная проблема - травмы. Если бы не они, то его бы хотели видеть у себя вообще все наши клубы. Так что сто процентов Денис нужен здесь», - сказал Мостовой