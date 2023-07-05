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Пономарёв: «В «Галатасарае» Чалов потерпит такое же фиаско, как и в «Базеле» эксклюзив

05 Июля 2023 • 21:26 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от потенциального перехода Фёдора Чалова в «Галатасарай».

«Фёдор куда-то намылился там в Турцию. Это худой вариант, это не его команда. Надо брать пример с Акинфеева и быть патриотом своей команды. Мало денег что ли Чалову платят? Хочет показать себя в Европе - ну уже один раз показал в Швейцарии, никто на него внимания там не обратил. Так что его переход будет глупостью.

Конечно, если Чалов попросит отпустить его, то нужно это сделать. Тогда толку от него не будет. Он просто не будет выкладываться тут. Хотя тоже вопрос, тебе платят такие сумасшедшие деньги, как можно не выкладываться? Это не патриотично. В «Галатасарае» он не заиграет. Я уверен, что он потерпит такое же фиаско, как и в «Базеле». От него будут требовать голы, а он не в состоянии решать все в одиночку. Его нужно обслуживать. Чалов такой футбольный интеллигентик. Ему сложно будет заиграть в элитной команде», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай ЦСКА Москва Фёдор Чалов Владимир Пономарёв
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