Пономарёв: «Братский кубок — отличное мероприятие, не ожидал, что поднимется такой ажиотаж»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о Братском кубке. Мини-турнир приурочен к столетию ЦСКА и «Динамо». В процессе соревнования будут сыграны два поединка, которые состоятся 8 и 9 июля.

«Братский кубок — отличное мероприятие. Сразу чувствуется патриотизм и любовь к футболу! Если честно, я совсем не ожидал, что поднимется такой ажиотаж. Такие мероприятия просто необходимы!» — приводит слова Пономарёва «Чемпионат».

Напомним, в прошедшем сезоне ЦСКА занял второе место в турнирной таблице Российской премьер-лиги и завоевал национальный Кубок. «Динамо» завершило сезон на девятой позиции.