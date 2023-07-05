Новичок «Рубина» впечатлён первой в жизни поездкой в Россию

Черногорский новичок казанского «Рубина» Игор Вуячич поделился своими впечатлениями от первого в жизни посещения России.

«Уже понял, что в Казани много интересного. То, что видел по дороге из аэропорта и на съёмках мне понравилось. А на клубной базе есть всё, что нужно для профессионального спорта», - цитирует Вуячича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что «Рубин» и Вуячич заключили трудовое соглашение вчера, 4 июля. 28-летний оборонец ранее выступал за сербский гранд – белградский «Партизан».

«Это мой первый визит в Россию, я приятно удивлён», - добавил футболист.

«Рубин», напомним, вышел в РПЛ по итогам сезона в Первой лиге.

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