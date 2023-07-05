Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Новичок «Рубина» впечатлён первой в жизни поездкой в Россию

05 Июля 2023 • 21:14 Комментировать
Локомотив Москва
...
Рубин
22.07 15:00

Черногорский новичок казанского «Рубина» Игор Вуячич поделился своими впечатлениями от первого в жизни посещения России.

«Уже понял, что в Казани много интересного. То, что видел по дороге из аэропорта и на съёмках мне понравилось. А на клубной базе есть всё, что нужно для профессионального спорта», - цитирует Вуячича пресс-служба казанского клуба.

Напомним, что «Рубин» и Вуячич заключили трудовое соглашение вчера, 4 июля. 28-летний оборонец ранее выступал за сербский гранд – белградский «Партизан».

«Это мой первый визит в Россию, я приятно удивлён», - добавил футболист.

«Рубин», напомним, вышел в РПЛ по итогам сезона в Первой лиге.

«Рубин» объявил о трансфере легионера

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Игор Вуячич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛОКОМОТИВ МОСКВА РУБИН
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 05 Июля
21:44 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «У нас с «Зенитом» сейчас похожая ситуация»
21:38 · Россия. Премьер-лига
Главный тренер ЦСКА оценил первый предсезонный сбор
21:37 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Хорошо, что Семак даёт игровое время воспитаннику «Зенита» Васильеву»
21:28 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов: «Сейчас мы всем показываем, что российский футбол жив»
21:16 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Братский кубок — отличное мероприятие, не ожидал, что поднимется такой ажиотаж»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Новичок «Рубина» впечатлён первой в жизни поездкой в Россию
20:50 · Россия. Премьер-лига
​В «Спартаке» может появиться исполнительный директор – в клубе подтвердили
20:49 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» и ЦСКА провели переговоры по Мухину
20:41 · Россия. Премьер-лига
Агент Голенкова назвал цель форварда на новый сезон
20:39 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Спартак» полностью доминировал в матче с «Торпедо», но получили два гола на контратаках
20:31 · Россия. Премьер-лига
Никита Чернов: «Главное качество Абаскаля — прямолинейность»
20:24 · Россия. Премьер-лига
Экс-тренер «Факела» Пятибратов высказался о переходе Кудряшова в воронежский клуб
20:22 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Сейду Думбия – один из лучших легионеров в истории ЦСКА»
20:20 · Россия. Премьер-лига
Ринат Билялетдинов ответил, на каком месте «Рубин» может финишировать в новом сезоне РПЛ
20:14 · Россия. Премьер-лига
Спортивный директор «Факела» рассказал о ходе переговоров с Кудряшовым
Все новости
Рекомендуем