Ветеран «Спартака» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о возможном переходе в команду Абаскаля вингера Тео Бонгонда.

- Президент «Кадиса» Мануэль Вискайно заявил, что вингер Тео Бонгонда согласовывает последние детали личного контракта со «Спартаком», а между клубами уже все согласовано. Что думаете о вероятном приходе в команду этого игрока?

- Не знаю этого игрока. Наверное, тренер смотрел его и наблюдал за ним. Но меня смущает сумма сделки.

- Чем?

- Она мне кажется завышенной. Но «Спартак» пока не тратился на рынке, крупных покупок не было.

- Вы называли сумму сделки завышенной, но клубы РПЛ не участвуют в еврокубках и футболисты сюда пойдут только за большие деньги. Продавцы знают все сложности российских клубов и завышают свой ценник. Разве это не логично?

- Конечно. Но сейчас надо больше внимания обращать на другие команды. Мы смотрим турнир, в котором участвует «Зенит», и видим хороших футболистов. Даже в «Нефтчи» много таких ребят. Конечно, сейчас в РПЛ футболисты идут только за деньгами. Но одно дело, когда игроку предложат хорошие условия. Его же можно не покупать.

- Брать в аренду?

- Можно, например, смотреть на свободных игроков.

- Бонгонда 27 лет. Он идет в основу?

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- Однозначно. Но все равно это ошибка «Спартака» - выкидывать такие деньги. Можно искать немного других футболистов. Даже более интересных игроков можно найти за более выгодные условия.

- А среди россиян можно найти кого-то для усиления или это сделать сложнее?

- Можно. Взять Первую лигу. Хотя даже там за игроков выставляют космические цены. Мне кажется, пора пресечь такие моменты с агентами. А то начинается какой-то ажиотаж, как только к футболисту проявляется интерес. Еще один вариант – воспитать своего игрока. Как было с Пруцевым. Он ведь приходил и сначала не играл. Тренер доверил, и он начал играть. Это вопрос времени. Он сейчас играет в составе, на что мало кто рассчитывал.

- Но растить своих - это долго, результат нужен сейчас, и для него нужны сильные футболисты.

- Есть сильные игроки в ФНЛ или клубах-аутсайдерах РПЛ. Да и за границей есть много хороших ребят в голландских, немецких лигах. Многие берут футболистов из Африки, и они не такие дорогие. За хорошие контрактные деньги люди будут приходить.

- В прошлом сезоне Бонгонда провел за «Кадис» 32 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи. Как вам такая статистика для вингера?

- Она очень средняя. Ничего выдающегося.

- В атакующую линию «Спартаку» нужно усиление?

- В любом случае нужно иметь 17 равноценных футболистов. В «Спартаке» они есть, но если команда хочет бороться за чемпионство, то не хватает игроков для конкуренции. Вот столкнулся «Спартак» с ситуацией, когда не играли Джикия, Промес и Соболев. Мы увидели всю картину. А надо, чтобы на одну позицию центрального защитника могли претендовать три игрока. На каждой позиции должны быть два равноценных сильных исполнителя.

Елена Григорьевская